Сегодня рано утром участники велопробега покинули гостеприимный Новоаннинский и взяли курс на Грибановку, Воронежской области.
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Сегодня рано утром участники велопробега покинули гостеприимный Новоаннинский и взяли курс на Грибановку, Воронежской области.