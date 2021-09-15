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«Их было десять»: лучшие экранизации произведений Агаты Кристи

«Их было десять»: лучшие экранизации произведений Агаты Кристи

От «Пуаро» до «Десяти негритят» – вспоминаем лучшие экранизации Агаты Кристи по случаю дня рождения писательницы «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) Кадр из фильма «И не осталось никого» (1945) «Свидетель обвинения» (1957) «Убийство в Восточном экспрессе» (1974) «Десять негритят» (1987) «Пуаро Агаты Кристи» (1989 – 2013) «Мисс Марпл» (1884 – 1992) «И никого не стало» (2015) «Убийство в Восточном экспрессе» (2017) «Скрюченный домишко» (2017) «Испытание невинностью» (2018) В доме несколько человек и один убитый, однако виновник – необязательно дворецкий.

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