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Пиво из недружественных стран будет исчезать из магазинов в России – эксперт

Пиво из недружественных стран будет исчезать из магазинов в России – эксперт

Импорт пива из недружественных стран в Россию будет постепенно сокращаться, в том числе ввиду повышения таможенных пошлин, но его заместит преимущественно российская продукция, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

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