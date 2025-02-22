Пиво из недружественных стран будет исчезать из магазинов в России – эксперт

Импорт пива из недружественных стран в Россию будет постепенно сокращаться, в том числе ввиду повышения таможенных пошлин, но его заместит преимущественно российская продукция, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.