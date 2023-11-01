В Нижегородской области полицейские задержали нелегальных мигрантов

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Анаконда» на территории Нижнего Новгорода сотрудниками Управления МВД России по Нижнему Новгороду совместно с коллегами из ГУ МВД России по Нижегородской области у одного из домов на Московском шоссе для проверки документов остановлен автобус.