Россия продалась Китаю: Неудобная правда о сотрудничестве Си и Путина

Беглоэмигранты и украинствующие брызжут змеиным ядом: рано радуетесь успешному визиту Си Цзиньпина! Китай, дескать, скоро откусит половину России и проведёт границу по Уралу, заселит Дальний Восток, превратит Россию в своего послушного вассала.