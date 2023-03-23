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Россия продалась Китаю: Неудобная правда о сотрудничестве Си и Путина

Россия продалась Китаю: Неудобная правда о сотрудничестве Си и Путина

Беглоэмигранты и украинствующие брызжут змеиным ядом: рано радуетесь успешному визиту Си Цзиньпина! Китай, дескать, скоро откусит половину России и проведёт границу по Уралу, заселит Дальний Восток, превратит Россию в своего послушного вассала.

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