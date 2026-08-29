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Федор Емельяненко назвал революцию 1917 года трагедией: «Сколько замучили, убили, расстреляли, повесили, в нечистотах утопили»

Российский боец ММА Федор Емельяненко назвал революцию 1917 года трагедией для России. «Конечно, трагедия.

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