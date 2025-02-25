Спасатели в Сочи нашли отрезанных лавиной фрирайдеров

Мужчины оказались далеко от оборудованных трассСочинские спасатели вывели в безопасное место фирарйдеров, которые 24 февраля не смогли выбраться к оборудованным трассам курорта из-за снежной лавины, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.