Эр-Рияд и Москва не прочь сыграть в жесткую игру

ОПЕК+ собрался на 2 дня раньше запланированного срока и пришпорил добычу. Что за этим стоит? Восемь стран ОПЕК+: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, 3 мая провели видеоконференцию, на которой было решено продлить увеличение добычи нефти в июне этого года в майских объемах — 411 тыс.