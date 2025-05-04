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Эр-Рияд и Москва не прочь сыграть в жесткую игру

Эр-Рияд и Москва не прочь сыграть в жесткую игру

ОПЕК+ собрался на 2 дня раньше запланированного срока и пришпорил добычу. Что за этим стоит? Восемь стран ОПЕК+: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, 3 мая провели видеоконференцию, на которой было решено продлить увеличение добычи нефти в июне этого года в майских объемах — 411 тыс.

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