В 2024 году в Тульской области было заведено 21 уголовное дело о коррупции в нацпроектах. Об этом на заседании регионального правительства 13 декабря рассказал первый заместитель губернатора Михаил Пантелеев.
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