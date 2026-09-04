Игорь Брынцалов сообщил об адаптации 250 объектов для ветеранов

В Московской области адаптировали более 250 объектов инфраструктуры для участников Специальной военной операции с инвалидностью.
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