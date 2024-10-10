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Пабло Ласо о поражении от «Црвены Звезды»: «Игру решил их удачный старт. Он вселил в них уверенность. Проигрыши бесят»

Испанская команда уступила сербской «Црвене Звезде» в Белграде в рамках Евролиги. «Игру решил их удачный результативный старт.

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