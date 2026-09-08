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Компания Strive приобрела 1375 BTC

Компания Strive приобрела 1375 BTC

Strive на прошлой неделе приобрела еще 1375 BTC примерно за $109 млн, увеличив свой общий объем активов до 24 531 BTC.

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