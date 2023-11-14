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Играет с огнем: отвязная крестница Пугачевой высмеяла ситуацию в семье

Играет с огнем: отвязная крестница Пугачевой высмеяла ситуацию в семье

Алина Галкина с размахом отметила день рождения. Алла Пугачева Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressПока Алла Пугачева отбивается от хейтеров и пытается доказать всем, что не лишилась поддержки своей многомиллионной армии фанатов, её крестная дочь открыто провоцирует публику.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Да, семейка мерзкая... А как отфотошопили старушку, даже пополнела...
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19 час.
Александр Свитайло
Это из нее будущего дипломата готовят???
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16 час.

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