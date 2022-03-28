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Хоккеисткам СКИФа не заплатили за январь, февраль и аванс за март. У команды, выигравшей регулярку ЖХЛ, нет денег отправиться на выездной матч плей-офф

В женской команде СКИФ рассказали о непростой финансовой ситуации. «В настоящее время финансирование клуба приостановлено.

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