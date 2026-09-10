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Царьград

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Кузбассовец вырастил тыкву-гиганта для фестиваля в Паче

Кузбассовец вырастил тыкву-гиганта для фестиваля в Паче

В селе Пача Яшкинского округа 12 сентября пройдёт ежегодный фестиваль урожая «Пачинская тыква». Алексей Заболотник, помимо прочих овощей-гигантов, вырастил тыкву и собирается побороться за звание автора самого крупного плода.

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