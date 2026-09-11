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Губернатор рассказал о миллиардных вложениях в Херсонскую область

Губернатор рассказал о миллиардных вложениях в Херсонскую область

Инвесторы вложили в развитие Херсонской области порядка 3 млрд рублей. Об этом 11 сентября сообщил губернатор российского региона Владимир Сальдо .

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