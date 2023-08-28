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Медведев сравнил СКА с машиной: «Надо, чтобы она работала не вхолостую, а на результат. Для побед двигатель, тормоза, карданный вал, аудиосистема должны работать, как положено»

«У нас есть строгое разделение административно-хозяйственных, маркетинговых и спортивных вопросов. Но эти линии неизбежно пересекаются.

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