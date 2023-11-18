Тренер Назаров предложил отправить на Матч звезд КХЛ политическую элиту России

Бывший наставник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров поделился мнением о том, что экс-футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев станут ассистентами главных тренеров на Матче звезд КХЛ.
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