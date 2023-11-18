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Тренер Назаров предложил отправить на Матч звезд КХЛ политическую элиту России

Тренер Назаров предложил отправить на Матч звезд КХЛ политическую элиту России

Бывший наставник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Назаров поделился мнением о том, что экс-футболисты Александр Мостовой, Андрей Аршавин, Роман Широков и Дмитрий Сычев станут ассистентами главных тренеров на Матче звезд КХЛ.

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