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Защитник 2D Пискунов: «Если будет профессиональная команда с задачами и нормальными условиями – рассмотрю предложение. Если нет – буду играть в Медиалиге»

Защитник 2Drots Антон Пискунов высказался о своем будущем. Пискунов уехал на просмотр в «Велес», но не попал в команду, а 2D улетели на турнир 1XBET Media Football League, на который Антон не попал в заявку.

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