Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Зерновая схватка нанайских девочек

Зерновая схватка нанайских девочек

О чём свидетельствует длительное и постоянно нарастающее противостояние на польско-украинской границе? Кроме того, разумеется, что польские фермеры заслуженно недовольны украинской аграрной экспансией, а польское правительство не имеет достаточно авторитета, чтобы проигнорировать требования фермеров и подавить их протесты силой.

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