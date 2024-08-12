Представлены новые герои спецоперации

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных. Ефрейтор Дмитрий Шутов точно рассчитал координаты вражеских целей, и расчет самоходной артустановки "Акация" ударил по взводному опорнику ВСУ с пятью боевиками.
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