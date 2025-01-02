Олег Нилов: «Можно с гордостью сказать, что Петербург вернул себе статус столицы фигурного катания»

Многолетний президент Федерации фигурного катания, депутат Государственной думы напомнил «Петербургскому дневнику», как город шел к этому статусу «Когда-то была ситуация, когда вся сборная Петербурга по фигурному катанию, а это половина и даже больше всей сборной России, имела всего один каток.
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