Олег Нилов: «Можно с гордостью сказать, что Петербург вернул себе статус столицы фигурного катания»

Многолетний президент Федерации фигурного катания, депутат Государственной думы напомнил «Петербургскому дневнику», как город шел к этому статусу «Когда-то была ситуация, когда вся сборная Петербурга по фигурному катанию, а это половина и даже больше всей сборной России, имела всего один каток.