Президент США улетел из Турции на своем старом самолете из соображений безопасности

В среду после саммита НАТО президент США Дональд Трамп вылетел из Турции на своем бывшем президентском самолете, а не на подаренном Катаром Boeing 747, сообщает New York Times со ссылкой на скретную службу.
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