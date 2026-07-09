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Президент США улетел из Турции на своем старом самолете из соображений безопасности

Президент США улетел из Турции на своем старом самолете из соображений безопасности

В среду после саммита НАТО президент США Дональд Трамп вылетел из Турции на своем бывшем президентском самолете, а не на подаренном Катаром Boeing 747, сообщает New York Times со ссылкой на скретную службу.

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