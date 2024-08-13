Депутат Госдумы предложила создать одиноким россиянам невыгодные условия для жизни

Н

Наталья

Они уже создали невыносимые условия жизни для всех, кроме себя! У меня уже сформировалась стойкая уверенность, что в думу берут только врагов народа и государства! Неужели этой ненормальной невдомек, что мужчина, беря ипотеку, хочет приобрести дом для своей будущей семьи??? Сколько же можно издеваться над людьми???