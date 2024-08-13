А семейным людям, указала Татьяна Буцкая, необходимо пошагово помогать Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая считает, что в России должны быть созданы невыгодные для одиноких людей условия.
Депутат Госдумы предложила создать одиноким россиянам невыгодные условия для жизни
Комментарии
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Нина Прыгун
совсем с ума сошла наша "госдура"
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22 час.
Н
Наталья
Они уже создали невыносимые условия жизни для всех, кроме себя! У меня уже сформировалась стойкая уверенность, что в думу берут только врагов народа и государства! Неужели этой ненормальной невдомек, что мужчина, беря ипотеку, хочет приобрести дом для своей будущей семьи??? Сколько же можно издеваться над людьми???
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22 час.
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