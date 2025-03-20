В Орле депутаты искали виновных в астрономическом росте цен на продукты

Почему при очевидных успехах в орловском сельском хозяйстве в целом и, в частности, в производстве сельскохозяйственной продукции, цены на неё в магазинах космические? Это пытались выяснить депутаты Орловского облсовета на комитете по аграрной политике 19 марта.