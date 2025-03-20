В Орле депутаты искали виновных в астрономическом росте цен на продукты

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Цены высокие, потому, что торговлю некому остановить, они обнаглели в собственном ценообразовании.
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