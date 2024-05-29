РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    С грудью обманули. Пуговки то нету!Проще найти разум...
  • Наталья Бушуева
    Старьё!Проще найти разум...
  • Элеонора Коган
    Прикольная история!!!!Зверьё нашло дом и счастливо, а Галина ну, потерпит!!!!Запрещенный прием

Ни один ребенок не думал о своем поведении после того, как его ставили в угол и говорили подумать о своем поведении

Ни один ребенок не думал о своем поведении после того, как его ставили в угол и говорили подумать о своем поведении

— Что нужно делать при команде «ядерная вспышка справа»?— Что, что? Повернуться направо и смотреть – когда ещё такое увидишь… Собеседовaние новичкa с нaчaльником полиции:- Ну что, тебе известно, что тaкое детекторы лжи? - Дa.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх