Ни один ребенок не думал о своем поведении после того, как его ставили в угол и говорили подумать о своем поведении

— Что нужно делать при команде «ядерная вспышка справа»?— Что, что? Повернуться направо и смотреть – когда ещё такое увидишь… Собеседовaние новичкa с нaчaльником полиции:- Ну что, тебе известно, что тaкое детекторы лжи? - Дa.
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