Хинштейн отказался прощать Апачеву нарушение законов в Курской области

«Извинения не отменяют состава административного правонарушения», — заявил глава регионаВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн отказался прощать Акиму Апачеву нарушения законов в регионе после видео с его извинениями.
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