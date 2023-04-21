Экс-депутату горсовета Ярославля отказано в требовании убрать из языка слово мэр

Иностранные слова "мэрия" и "муниципалитет" тоже остались в лингвистической «обойме».Около месяца назад в Ярославский областной суд поступил иск от экс-депутата горсовета Александра Симона к Ярославской областной думе, муниципалитету и мэрии.