В ходе октябрьской проверки алтайский Россельхознадзор обнаружил несколько компаний, которые продают продукт из неизвестного сырья Пантопродукты несуществующей алтайской компании продавались в онлайн-магазинах.
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