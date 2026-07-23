ПНИПУ: при морозе время зарядки электромобиля вырастает вдвое

Электромобили уже появляются на российских дорогах, однако массового перехода на них не происходит. Доцент кафедры "Автомобили и технологические машины" Пермского Политеха, кандидат экономических наук Сергей Пестриков объяснил, почему выбор в пользу электрокара зависит от конкретных условий эксплуатации.
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