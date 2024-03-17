Политолог Миршаймер: Никакая стратегия не спасет, Украина проиграет войну

Победа России очевидна, Украина потерпит поражение. Об этом в интервью норвежскому политологу, члену международного дискуссионного клуба «Валдай» Гленну Дисэну заявил американский политолог Джон Миршаймер, пишет РИА Новости.
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