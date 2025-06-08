"Честный знак" на фальшивой подошве: половина обувных фабрик Москвы фирмы-фейки с "Садовода"!

Русский Колоколъ Sergey Elagin/Business Online/Globallookpress Сколько еще будет жить по своим законам "черная дыра", устроенная азербайджанской диаспорой в столице нашей Родины? Алексей НИКИТИН Только вывеска Глава Минпромторга Антон Алиханов огласил шокирующие данные: 200 из 450 московских обувных фабрик существуют только на бумаге.