Новая система Roadio предупредит водителей мопедов о столкновении

Вообще, до недавнего времени системы, предупреждающие о столкновениях, были атрибутами автомобилей. Однако, уже в следующем году на рынок выйдет подобная система, адаптированная для использования на двухколесных транспортных средствах.
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