Два миллиона по поддельному паспорту получил житель Новосибирска

На днях в кредитно-финансовую организацию Центрального района Новосибирска обратился мужчина. Клиент был настроен получить кредит на сумму два миллиона рублей и уже приготовил паспорт, однако, документ проверку на месте не прошел.
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