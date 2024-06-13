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Вечерний Новосибирск

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Два миллиона по поддельному паспорту получил житель Новосибирска

Два миллиона по поддельному паспорту получил житель Новосибирска

На днях в кредитно-финансовую организацию Центрального района Новосибирска обратился мужчина. Клиент был настроен получить кредит на сумму два миллиона рублей и уже приготовил паспорт, однако, документ проверку на месте не прошел.

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