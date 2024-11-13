Медвежий угол
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Медвежий угол

38 601 подписчик

Школьник-иноземец пнул девочку в грудь ради лайков. И ему это пока сошло с рук. Теперь запугивают детей

Школьник-иноземец пнул девочку в грудь ради лайков. И ему это пока сошло с рук. Теперь запугивают детей

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Globallookpress В школе, где хулиган-иноземец пнул в грудь в прыжке русскую девочку ради лайков, теперь запугивают детей.

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Комментарии
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Елена Соколовская
👍👍👍👍👍👍
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4 час.
Григорий Худенко
Да. Хулиганов и бандитов - домой!
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1 час.
Валерий Светлый
Директора на 15 суток к бомжам, остальных преподов-пособников уволить за непрофессионализм
Ответить
51 мин.

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