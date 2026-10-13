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Царьград

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Верховный суд отменил лишение прав за 45 тысяч рублей водителю из Нижнего

Верховный суд отменил лишение прав за 45 тысяч рублей водителю из Нижнего

Верховный суд отменил решение о штрафе в 45 тыс. рублей и лишении прав нижегородского водителя, который отказался от проверки на опьянение, но утверждал, что не управлял автомобилем, а лишь заглушал мотор.

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