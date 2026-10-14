Саудовская Аравия: в сообщениях СМИ сообщалось, что Эмирейтс отменила несколько рейсов в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK), аэропорту имени короля Фахда в Даммаме (DMM/OEDF), международном аэропорту Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) и аэропорту Медины имени принца Мохаммеда бин Абдель Азиза (MED/OEMA) до 15 октября из соображений безопасности на фоне региональной напряженности.