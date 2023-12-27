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Зеленский должен оставаться президентом Украины

Зеленский должен оставаться президентом Украины

@ Ukraine Presidency/Global Look Press Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство.

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