Poltico: демократы пытаются договориться с республиканцами для поддержки Киева

Представители Демократической партии США надеются, что если им удастся предложить республиканцам в Палате представителей что-то существенное по обеспечению безопасности границ страны, то они смогут получить достаточно поддержки для включения помощи Украине в следующее соглашение по бюджету.
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