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Спутниковая связь появится в машинах Xiaomi, а в смартфонах — 5.5G. К концу года Xiaomi представит люксовый кроссовер размером с популярный в России Li Auto L9

Спутниковая связь появится в машинах Xiaomi, а в смартфонах — 5.5G. К концу года Xiaomi представит люксовый кроссовер размером с популярный в России Li Auto L9

Xiaomi запатентовала технологию улучшения приема спутниковой связи в автомобиле. И этот патент оформлен не просто так: как сообщает известный китайский инсайдер Digital Chat Station, все автомобили Xiaomi получат поддержку спутниковой связи.

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