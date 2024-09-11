Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Игорь Кузнецов
    Извините что встреваю в полемику - просто она в общем доступе, а не в "личке". Факты бывают разные, разная интерприта..."Диву даешься, ка...
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"Диву даешься, как такое может быть": российский генерал раскрыл содержимое гаджетов боевиков ВСУ

"Диву даешься, как такое может быть": российский генерал раскрыл содержимое гаджетов боевиков ВСУ

От того, что российские военные находят в гаджетах украинских боевиков, волосы становятся дыбом, генерал-майор, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

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Комментарии
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kornilenko28 корниленко
Где ты воевал?  На диване -бот несчастный
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7 час.
Alex Nемо
Декабрь 1979 по декабрь 1980 года. Если вам это ни о чём не говорит, то и разговаривать с вами незачем.
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6 час.
Игорь Кузнецов
Извините что встреваю в полемику - просто она в общем доступе, а не в &quot;личке&quot;. Факты бывают разные, разная интерпритация этих фактов. Всё возможно, это СВО и люди с оружием, бывает что ожесточение и нервный срыв. Я не оправдываю если было нечто подобное, нужно разбираться. Это не массовое, единичное явление. А со стороны укронацистов это повсеместно, ещё и снимают, бахвалятся в сети - вот о чём следует подумать, что делать с выродками, которые попали в плен?
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2 час.

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