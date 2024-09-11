"Диву даешься, как такое может быть": российский генерал раскрыл содержимое гаджетов боевиков ВСУ

Декабрь 1979 по декабрь 1980 года. Если вам это ни о чём не говорит, то и разговаривать с вами незачем.

Игорь Кузнецов

Извините что встреваю в полемику - просто она в общем доступе, а не в "личке". Факты бывают разные, разная интерпритация этих фактов. Всё возможно, это СВО и люди с оружием, бывает что ожесточение и нервный срыв. Я не оправдываю если было нечто подобное, нужно разбираться. Это не массовое, единичное явление. А со стороны укронацистов это повсеместно, ещё и снимают, бахвалятся в сети - вот о чём следует подумать, что делать с выродками, которые попали в плен?