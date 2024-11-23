Котопёс недели: возьмите из приюта жизнерадостную собаку Пиццу или веселящего кота Бурбона

Два первоклассных питомца из приюта "Печатники" готовы к встрече со своими людьми. фото: приют ПечатникиМы продолжаем знакомить вас с обитателями столичных приютов для животных, потому что уверены: из приютских животных получаются самые любимые и любящие домашние питомцы! Мы это знаем точно: у каждого первого сотрудника MAXIM дома живет некогда приютский любимчик.