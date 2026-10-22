Пункт приёма был организован на базе центральной больницы Городовиковского района. В акции участвовали 40 сотрудников МО МВД России «Городовиковский» — представители различных подразделений, руководители и начальник отдела.
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