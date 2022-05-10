Анфиса Чехова призналась, почему боится возвращаться в Россию: «Вмешивается человек с жаждой наживы, эгоизмом, жестокостью, бесчеловечностью»

Анфиса Чехова, как многие звезды, не так давно покинула Россию. В качестве направления для отдыха она выбрала сказочный остров Бали, и, несмотря на то, что публика не верит в её возвращение, девушка заявляет, что через несколько месяцев она планирует вернуться домой.