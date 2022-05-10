Popcaketv

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Так будет
    обещала усраться за Русь, жду, не дождусь....мразь конченная и, видимо те, кто ее принимают на работу на телевидение,...«Гнать ее надо»- ...
  • dmitrfil
    А вот мне по литавре и большому барабану вернется или нет Галкин  и его бабушка в Россию!!!«Кое-кому перешел...
  • Галина Ковалева
    Когда уже перестанут писать об этих "прости господи"? Какое дело нормальным людям до её сисек?Ольга Бузова отве...

Анфиса Чехова призналась, почему боится возвращаться в Россию: «Вмешивается человек с жаждой наживы, эгоизмом, жестокостью, бесчеловечностью»

Анфиса Чехова призналась, почему боится возвращаться в Россию: «Вмешивается человек с жаждой наживы, эгоизмом, жестокостью, бесчеловечностью»

Анфиса Чехова, как многие звезды, не так давно покинула Россию. В качестве направления для отдыха она выбрала сказочный остров Бали, и, несмотря на то, что публика не верит в её возвращение, девушка заявляет, что через несколько месяцев она планирует вернуться домой.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх