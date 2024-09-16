Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Оружие для гос.переворота

Оружие для гос.переворота

Оружие для гос.переворота.Власти Венесуэлы представили паспорта 6 иностранцев, в том числе граждан США, которые планировали государственный переворот в Венесуэле, в том числе убив действующих президента и вице-президента страны Мадуро и Родригес.

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