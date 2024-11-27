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Под Курском заметили солдат в форме НАТО. Российские бойцы нанесли удар дроном по их блиндажу. Что об этом известно?

Под Курском заметили солдат в форме НАТО. Российские бойцы нанесли удар дроном по их блиндажу. Что об этом известно?

Группу солдат в форме НАТО обнаружили и уничтожили в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области при помощи расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группы «Аида» спецназа «Ахмат».

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