Глава МЧС с воздуха осматривает пострадавшие от паводка районы Алтая. Видео

Компанию Александру Куренкову составил губернатор Алтайского края Виктор Томенко Глава МЧС России Александр Куренков 13 апреля осматривает Алтайский край с вертолета, чтобы оценить ситуацию после паводка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии