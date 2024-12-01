Сторонники грузинской оппозиции заняли часть центра Тбилиси

Участники оппозиционного митинга, который начался в Тбилиси в субботу, 30 ноября, продолжается. Утром в воскресенье митингующие заняли часть проспекта Руставели, центральной улицы города, и проявлять агрессию к правоохранителям, сообщает корреспондент РИА Новости.
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