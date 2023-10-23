Боррель заявил о важности стран Средней Азии для антироссийских санкций

Для контроля за выполнением односторонних санкций Евросоюза против России особенно важны страны Средней Азии, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 23 октября, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
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