Сенатор Пушков: ремилитаризация Германии стала реальностью

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что ремилитаризация Германии стала реальностью, немецкие политики "застоялись", и им хочется "нарастить военные мышцы".
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